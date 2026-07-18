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Донецкая группа новостей

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После нашей публикации, работники ДРСУ оперативно провели частичный ремонт на мосту по бульвару Шевченко, хотя, это скорее всего после перепоста моего...

После нашей публикации, работники ДРСУ оперативно провели частичный ремонт на мосту по бульвару Шевченко, хотя, это скорее всего после перепоста моего...

После нашей публикации, работники ДРСУ оперативно провели частичный ремонт на мосту по бульвару Шевченко, хотя, это скорее всего после перепоста моего видео в типичном Донецке, эту группу, похоже кроме органов никто не читает) https://t.

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