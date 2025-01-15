Отмену выплат для инвалидов I группы опровергли в Новосибирском отделении СФР

Выплаты по уходу за инвалидами и россиянами старше 80 лет заменят надбавками к пенсиям. Как объяснили в отделении СФР по Новосибирской области, с 1 января изменятся лишь адресаты этих выплат – деньги будут перечислять сами инвалидам и престарелых гражданам, а не людям, которые за ними ухаживают.