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В Наро-Фоминске завершается капремонт школы №5

В Наро-Фоминске завершается капремонт школы №5

В школе №5 в Наро-Фоминске полным ходом идет капитальный ремонт. Новый учебный год начнется меньше чем через два месяца, и строители активно работают над завершением всех необходимых работ как внутри здания, так и на прилегающей территории.

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