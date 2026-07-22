Собянин ознакомился с ходом строительства связки МСД с улицей Академика Королева

Сергей Собянин побывал на строительстве магистрали, которая свяжет МСД с улицей Академика Королева. Объект начали возводить в сентябре 2023 года на территории рядом с транспортным хабом «Петровско-Разумовская».
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