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Сокол

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Собянин ознакомился с ходом строительства связки МСД с улицей Академика Королева

Сергей Собянин побывал на строительстве магистрали, которая свяжет МСД с улицей Академика Королева. Объект начали возводить в сентябре 2023 года на территории рядом с транспортным хабом «Петровско-Разумовская».

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