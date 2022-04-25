«Наполи» может уволить Спаллетти из-за плохой формы команды. Де Лаурентис связывался с Итальяно из «Фиорентины» и Де Дзерби из «Шахтера»

У «Наполи» может появиться новый тренер. Нынешний главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти в прошлом году подписал контракт на два года с возможностью продления еще на два года, но в данный момент его будущее в клубе под сомнением из-за плохой формы команды в 2022 году.