«Наполи» может уволить Спаллетти из-за плохой формы команды. Де Лаурентис связывался с Итальяно из «Фиорентины» и Де Дзерби из «Шахтера»

У «Наполи» может появиться новый тренер.  Нынешний главный тренер неаполитанской команды Лучано Спаллетти в прошлом году подписал контракт на два года с возможностью продления еще на два года, но в данный момент его будущее в клубе под сомнением из-за плохой формы команды в 2022 году.

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