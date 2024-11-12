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Полный провал, или самые неудачные игры в истории олимпийского движения

Полный провал, или самые неудачные игры в истории олимпийского движения

Прямоугольная медаль победителя II Олимпийских игр в Париже 1900 года. | Фото: the-saleroom.com. Общеизвестно, что когда Пьер де Кубертен возродил из небытия Олимпийские игры, ошеломительный успех первой Олимпиады 1896 года в Афинах вывел спорт на новый уровень.

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