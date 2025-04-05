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Царьград

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Глава Гагаузии под арестом: адвокат обжалует решение в ЕСПЧ

Глава Гагаузии под арестом: адвокат обжалует решение в ЕСПЧ

Адвокат Евгении Гуцул, главы Гагаузии, намерена обжаловать арест в ЕСПЧ. Действия пограничников и прокуроров в аэропорту Кишинёва вызывают спор.

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