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Сенатор предложил избежать шатдауна в США убрав финансирование Киева

Сенатор конгресса США, представитель Республиканской партии Рэнд Пол пообещал подписать проект краткосрочного бюджета США при условии, если из него исключат пункт о выделении шести миллиардов долларов Украине.

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