«Приходил дознаватель»: защитник Киркорова рассказал подробности громкой истории

Поп-король вновь угодил в неприятную ситуацию Филипп Киркоров www.globallookpress.com/Сергей Булкин Не успели утихнуть разговоры о том, что Филипп Киркоров решил судиться с Любовью Успенской, как у поп-короля появилась новая головная боль.