Театр абсурда
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Театр абсурда

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Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны

Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны

Армия неизбежно предъявит счет новым назначенным гражданским руководителям в Министерстве обороны, считает военный эксперт Виктор Баранец.

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Комментарии
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Rosich Восточный
Как говорил мой КП. Не путайте понятия. &quot; Пиджак&quot; -это бывший &quot;ДВУХГОДИЧНИК&quot; связавший свою судьбу с Армией. &quot;Двухгодичник&quot;-это СТУДЕНТ призванный на два года в Армию. Что то Я Даже &quot;двугодичников&quot; не наблюдал в руководстве МО. НЕ то что бы &quot;пиджака&quot;.
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13 час.
Юрий Ковалев
А и не надо представлять . Пройдёт не так много времени и министром обороны будит военный с опытом боевых действий . А сегодня как раз и нужен экономист хоть как то подчистить =агнеевы конюшни воровства = в МО
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13 час.
Владимир Яковлевич
Армия в первую очередь, это дисциплина и четкое выполнение поставленных задач. А теперь спросите сами себя, Если бы Сталин набивал бы свои карманы так, как это делали нынешние подследственные генералы. Выиграли бы мы войну против фашизма.
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12 час.

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