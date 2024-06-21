Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны

Rosich Восточный Как говорил мой КП. Не путайте понятия. " Пиджак" -это бывший "ДВУХГОДИЧНИК" связавший свою судьбу с Армией. "Двухгодичник"-это СТУДЕНТ призванный на два года в Армию. Что то Я Даже "двугодичников" не наблюдал в руководстве МО. НЕ то что бы "пиджака".

Юрий Ковалев А и не надо представлять . Пройдёт не так много времени и министром обороны будит военный с опытом боевых действий . А сегодня как раз и нужен экономист хоть как то подчистить =агнеевы конюшни воровства = в МО