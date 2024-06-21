Армия неизбежно предъявит счет новым назначенным гражданским руководителям в Министерстве обороны, считает военный эксперт Виктор Баранец.
Эксперт: Рано еще хвалить гражданских "пиджаков" в Минобороны
Комментарии
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Rosich Восточный
Как говорил мой КП. Не путайте понятия. " Пиджак" -это бывший "ДВУХГОДИЧНИК" связавший свою судьбу с Армией. "Двухгодичник"-это СТУДЕНТ призванный на два года в Армию. Что то Я Даже "двугодичников" не наблюдал в руководстве МО. НЕ то что бы "пиджака".
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13 час.
Юрий Ковалев
А и не надо представлять . Пройдёт не так много времени и министром обороны будит военный с опытом боевых действий . А сегодня как раз и нужен экономист хоть как то подчистить =агнеевы конюшни воровства = в МО
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13 час.
Владимир Яковлевич
Армия в первую очередь, это дисциплина и четкое выполнение поставленных задач. А теперь спросите сами себя, Если бы Сталин набивал бы свои карманы так, как это делали нынешние подследственные генералы. Выиграли бы мы войну против фашизма.
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12 час.
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