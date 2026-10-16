С начала 2026 года ВСУ нанесли удары по 277 автобусам, ранив более 450 мирных жителей. Посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил об этом на встрече с Комитетом ООН по правам человека, называя действия Киева "транспортной войной".