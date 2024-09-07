В филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» в Улан-Удэ торжественно открыли Зал Героев

При открытии Зала Героев организаторы презентовали книгу Захара Прилепина «Нет уз святее товарищества» составленную из историй участников СВО.
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