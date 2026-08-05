Двойные стандарты Запада и сионистов: ООН 78 лет кормит палестинцев обещаниями

«Цивилизованный мир» уже 78 лет игнорирует требование палестинцев к мировому сообществу обеспечить их право на возвращение на основе резолюции 194, принятой Генассамблеей ООН ещё в 1948 году, но так и оставшейся чернилами на бумаге.
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