REUTERS Россия оказала масштабную гуманитарную помощь Ирану, который ранее подвергся атаке. Об этом 19 октября сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с первым вице-президентом исламской республики Мохаммедом Резой Арефом.
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