Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Владислав Наместников ведет "Виннипег Джетс" к лидерству в НХЛ

Владислав Наместников ведет "Виннипег Джетс" к лидерству в НХЛ

"Виннипег Джетс" одержал победу над "Чикаго Блэкхоукс" в НХЛ, завершив основное время со счетом 4:4. Благодаря результативной передаче русского Владислава Наместникова, "Джетс" закрепил лидерство в Западной конференции после серии буллитов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх