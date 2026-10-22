«Театр — ведущий общественный институт, которому присуща великая нравственная миссия». Основные заявления Владимира Путина в Большом театре на съезде Союза театральных деятелей: ▪️ Театр не только жив, но и даёт импульс остальному, так что фраза про кино как «важнейшее из искусств» не верна.