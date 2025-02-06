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Глава ОП Ермак обсудил с Линдси Грэмом разработку полезных ископаемых на Украине

Глава ОП Ермак обсудил с Линдси Грэмом разработку полезных ископаемых на Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с сенатором США от Республиканской партии Линдси Грэмом, в ходе которого стороны обсудили инициативу по разработке полезных ископаемых на Украине.

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