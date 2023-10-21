Онлайн-игры предлагают перенести в Рунет. Сервера будут только российские

Россия предлагает законодательные изменения для локализации игровых серверовПредседатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлев выступил с предложением внести изменения в законодательство, обязывающие размещать серверы и офисы игорных компаний на территории России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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