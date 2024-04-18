FT: Чиновники на Украине вымогают миллионы евро у крупного западного инвестора

Англо-немецкий бизнесмен, являющийся одним из самых крупных инвесторов Украины, Арнульф Дамерау сообщил, что киевские чиновники вымогают у него миллионы евро за прекращение судебных преследований его бизнеса.
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