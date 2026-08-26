Происшествия
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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска задержали соучастника телефонных мошенников, похитивших у москвички более 18 млн рублей

В полицию с заявлением о преступлении обратилась 76-летняя жительница столицы. Женщина пояснила, что ей на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся работниками государственных органов и силовых структур.

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