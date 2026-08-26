Сотрудники уголовного розыска задержали соучастника телефонных мошенников, похитивших у москвички более 18 млн рублей

В полицию с заявлением о преступлении обратилась 76-летняя жительница столицы. Женщина пояснила, что ей на мобильный телефон неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся работниками государственных органов и силовых структур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии