Пушков осудил Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО

Недавно польский лидер Анджей Дуда выступил с громким заявлением о том, что провал украинской армии может привести к началу полномасштабной войны между НАТО и Россией, при этом западная военная коалиция уже готовится к такому сценарию.
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