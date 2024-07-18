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Пушков осудил Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО

Пушков осудил Дуду за слова о возможности войны между Россией и НАТО

Недавно польский лидер Анджей Дуда выступил с громким заявлением о том, что провал украинской армии может привести к началу полномасштабной войны между НАТО и Россией, при этом западная военная коалиция уже готовится к такому сценарию.

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