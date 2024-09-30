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Армения установила дипломатические отношения с Палестиной

Армения установила дипломатические отношения с Палестиной

Армения официально установила дипотношения с палестинским государством.Соглашение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Государством Палестина было подписано министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Палестину давно надо признать,как государство,да еще и с землями до пришествия туда беглых европейских евреев!!!!
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17 час.

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