Закон и Порядок

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В Норвегии хотели бы возвращения «духа сотрудничества 90-х» с Россией

В Норвегии хотели бы возвращения «духа сотрудничества 90-х» с Россией

Норвежская пресса активно комментирует происходящее на Украине, хотя подается данная тема, естественно, со строго евроатлантических позиций.

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