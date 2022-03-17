В Норвегии хотели бы возвращения «духа сотрудничества 90-х» с Россией

Норвежская пресса активно комментирует происходящее на Украине, хотя подается данная тема, естественно, со строго евроатлантических позиций.
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