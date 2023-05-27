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Президенту США Байдену ответили на недовольство по поводу российского ядерного оружия в Белоруссии

Президенту США Байдену ответили на недовольство по поводу российского ядерного оружия в Белоруссии

Посольство России в Вашингтоне заявило в своем Telegram-канале, что Москва и Минск имеют полное право предпринимать меры по собственной защите, включая использование военно-ядерных инструментов, в ответ на гибридную войну, которую ведут против них.

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