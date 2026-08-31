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2026 елда Татарстанда минималь хезмәт хакы: күләме һәм нәрсәгә йогынты ясый

2026 елда Татарстанда минималь хезмәт хакы: күләме һәм нәрсәгә йогынты ясый

Татарстанда минималь хезмәт хакы ел саен яңадан карала. Бу күрсәткеч үзгәрү хезмәткәрләрнең эш хакына гына түгел, ә берничә социаль түләүгә дә йогынты ясый.

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