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Матвиенко: украинские власти ждёт страшный суд — и божий, и человеческий, и другой

Матвиенко: украинские власти ждёт страшный суд — и божий, и человеческий, и другой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не отвергает мирные переговоры с Украиной, но согласится на них исключительно при условии выработки прочного и гарантированного мирного соглашения.

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