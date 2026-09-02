Укринформ: Взрывы прогремели в Киеве в среду во время тревоги

В среду в Киеве произошли очередные взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает Укринформ. Жители города услышали взрывы, о чем было срочно оповещено в Telegram-канале агентства, также тревога подтверждена онлайн-картой министерства цифровой трансформации Украины.