Найден «скип» первой большой битвы и намёки на добавление кампании Ады в Resident Evil 4 Remake; в файлах Counter-Strike 2 отыскали отсылки к Left 4 Dead 3; показан релизный трейлер Crime Boss: Rockay City; Ubisoft не станет участвовать в E3 2023; сегодня покажут геймплей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; анонсы пародийной .