Красный Полумесяц принял 106 грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) поделилось информацией о том, что в среду, восьмого ноября, через контрольно-пропускной пункт «Рафах» оно приняло более сотни машин с гумпомощью для сектора Газа.
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