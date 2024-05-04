Боррель: среди стран Евросоюза нет единства по политике в отношении России

Среди стран, входящих в Европейский союз, нет единства по политике в отношении Российской Федерации. С соответствующим заявлением выступил глава дипломатической службы содружества Жозеп Боррель, информирует РИА Новости.
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