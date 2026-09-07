Александр Онищенко: Экс-руководитель киберполиции оформлял деньги мошенников на близких

Почему экс-руководитель киберполиции, обещавший создать безопасное интернет-пространство, сам стал фигурантом дела о крышевании мошеннических кол-центров? Что известно о попытке Сергея Крапивы покинуть Украину в день задержания? О какой «империи» говорил фигурант дела и кто скрывается под псевдонимом «Шеф»? События вокруг задержания Сергея Крапивы развиваются стремительно.
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