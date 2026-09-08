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Пенсионерам рассказали о перерасчётах и дополнительных выплатах в 2026 году

Пенсионерам рассказали о перерасчётах и дополнительных выплатах в 2026 году

Депутат Государственной думы VIII созыва, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР) рассказал RT о перерасчётах пенсий и доплатах, которые россияне получат в 2026 году.

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