Банду «чёрных лесорубов» задержали в Мошковском районе

Разбогатеть на вырубке лесных насаждений решил житель Мошковского района. Он подговорил своих знакомых и уничтожил на лесохозяйственном участке целую поляну берез и сосен, сообщили в пресс-службе СК РФ по Новосибирской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии