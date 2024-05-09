В СмолГУ состоялось открытие «Стены Памяти»

В Смоленском государственном университете (СмолГУ) состоялось открытие «Стены Памяти». Студенты, преподаватели и сотрудники университета почтили память своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, поместив их портреты на символическую «Стену Памяти».
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