Чехия обратилась к России за правовой поддержкой в связи с инцидентом во Врбетице

Экономика сегодняПолитикаЧехия обратилась к России за правовой поддержкой в связи с инцидентом во ВрбетицеЧешские власти направили просьбу о правовой поддержке в связи со взрывами во Врбетице нескольким странам, включая Россию.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьШвейки охреневшие...Владимир СоловьевЛицемеры!Наталья БушуеваЭто точно. Сначала обвинили нас, расстроили дипломатические отношения, а теперь просят правовой поддержки. Насколько я понимаю, всё делается наоборот.Комментировать
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