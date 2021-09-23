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Чехия обратилась к России за правовой поддержкой в связи с инцидентом во Врбетице

Чехия обратилась к России за правовой поддержкой в связи с инцидентом во Врбетице

Чешские власти направили просьбу о правовой поддержке в связи со взрывами во Врбетице нескольким странам, включая Россию.

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Ваша Светлость
Швейки охреневшие...
Владимир Соловьев
Лицемеры!
Наталья Бушуева
Это точно. Сначала обвинили нас, расстроили дипломатические отношения, а теперь просят правовой поддержки. Насколько я понимаю, всё делается наоборот.

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