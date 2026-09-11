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Нижегородская правда

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Два нижегородских вуза вошли в топ-10 университетов по качеству приема

Два нижегородских вуза вошли в топ-10 университетов по качеству приема

Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова и Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского вошли в десятку лучших региональных вузов России по качеству приема студентов.

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