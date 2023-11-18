В петербургском парке нашли младенца, завернутого в одеяло

Девочку примерно месячного возраста, которая завернута в одеяло, нашли в парке в Санкт-Петербурге. Пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти сообщила, что 17 ноября в полицию поступила информация от прохожего о том, что по Павловскому шоссе найден новорожденный ребенок.