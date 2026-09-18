Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мужчина достойно защищал жену от кавказцев, но их было 7  на одного, а полиция вела себя как «степашки»

Мужчина достойно защищал жену от кавказцев, но их было 7  на одного, а полиция вела себя как «степашки»

История о том, как муж заступился за собственную жену в Набережных Челнах, когда против него было семь «примерных семьянинов» из Северного Кавказа.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Геннадий Хрипунов
Геннадий Хрипунов

Этих полицейских надо уволить из органов за без действие и ни применение власти, которая им предписана, а этих выродков под суд за групповое нападение на женщину, а потом на мужчину и штраф со всех неменее 500 тыс руб в казну пострадавшего ,

Профиль пользователя Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов

Беда всех честных Пострадамусов в том, что они говорят правду , когда беспредельщики откажутся от всего , пока к стенке не припрут доказательствами...... на вопрос полиции - Вы первый ударили при нападении ....ответ Да, все решает, вы виновны , остальные семеро пострадавшие :-(((   ни когда и ни при каких обстоятельствах на себя не наговаривать .

Профиль пользователя Игорь К
Игорь К

Полиция - терпилы. Зарплату платят из наших налогов, а отдачи - ноль. Смысл в полиции??? Она нужна для защиты власти от народа. Не более. Потому что народ полиция НЕ ЗАЩИЩАЕТ!! Судя по тому, что происходит!

Профиль пользователя САША ЛЕПАЕВ
САША ЛЕПАЕВ

власть давно исчерпала себя народ отдала на растерзание. президент это знает вот только поделать ничего не может. ему никто не даст только может пообещать и больше ничего.