Мужчина достойно защищал жену от кавказцев, но их было 7  на одного, а полиция вела себя как «степашки»

История о том, как муж заступился за собственную жену в Набережных Челнах, когда против него было семь «примерных семьянинов» из Северного Кавказа.
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Этих полицейских надо уволить из органов за без действие и ни применение власти, которая им предписана, а этих выродков под суд за групповое нападение на женщину, а потом на мужчину и штраф со всех неменее 500 тыс руб в казну пострадавшего ,
Защищать жену или семью от кавкасов становится обычным делом . Для чего нужна росгварлия. Чем она занята.
Беда всех честных Пострадамусов в том, что они говорят правду , когда беспредельщики откажутся от всего , пока к стенке не припрут доказательствами...... на вопрос полиции - Вы первый ударили при нападении ....ответ Да, все решает, вы виновны , остальные семеро пострадавшие :-((( ни когда и ни при каких обстоятельствах на себя не наговаривать .
И это полицейские???? Это бздилы в форме, а содержание этой "формы" - трусость, мерзость, предательство коренному народу России и законам РФ, а также ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!!
А чего вы ждете от мальчиков-колокольчиков
Полиция - терпилы. Зарплату платят из наших налогов, а отдачи - ноль. Смысл в полиции??? Она нужна для защиты власти от народа. Не более. Потому что народ полиция НЕ ЗАЩИЩАЕТ!! Судя по тому, что происходит!
власть давно исчерпала себя народ отдала на растерзание. президент это знает вот только поделать ничего не может. ему никто не даст только может пообещать и больше ничего.
Докатились.
а еще полицию за несоответствие и неисполнение к ответу и не отписке а реальному наказанию