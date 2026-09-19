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«Девушка без адреса» Светланы Карпинской: измена актера Воропаева, драма с первым мужем и одинокое материнство

«Девушка без адреса» Светланы Карпинской: измена актера Воропаева, драма с первым мужем и одинокое материнство

Главная роль задорной Кати Ивановой в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса» мгновенно превратила вчерашнюю студентку Светлану Карпинскую во всесоюзную знаменитость.

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