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Франция заставляет россиян платить за визу наличными: что изменилось в визовом центре?

Визовый центр Франции в России внезапно изменил правила оплаты визовых сборов. Теперь россиянам придётся забыть об удобстве онлайн-платежей — оплата консульского и сервисного сбора временно возможна только в день подачи документов.

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