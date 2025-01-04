Глава СКР контролирует дело об изнасиловании иностранцем жительницы Саратова

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ по Саратовской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела об изнасиловании, которое произошло в канун Нового года в Саратове .
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