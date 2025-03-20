Врач рассказал об опасности популярных кремов от акне

Кремы с бензоилпероксидом от акне могут быть опасны при неправильном хранении или использовании. Об этом в четверг, 20 марта, рассказал доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.
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