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СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО "Град" по Донецку в пасхальную ночь

СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО "Град" по Донецку в пасхальную ночь

Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РЗСО "Град" по Донецку в пасхальную ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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