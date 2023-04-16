СЦКК: ВСУ выпустили 20 ракет из РЗСО "Град" по Донецку в пасхальную ночь

Вооруженные силы Украины выпустили 20 ракет из РЗСО "Град" по Донецку в пасхальную ночь, сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).