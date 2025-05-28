Расчеты «Мста-С» уничтожили командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

В Минобороны РФ сообщили, что расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили живую силу, бронетехнику, опорные пункты и командный пункт вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции.
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