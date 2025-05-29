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Кедми: Украина оттягивает неизбежную капитуляцию, но оттянуть конец невозможно

Кедми: Украина оттягивает неизбежную капитуляцию, но оттянуть конец невозможно

Израильский эксперт Яков Кедми заявил, что Украина лишь откладывает свою неизбежную капитуляцию, а промедление Киева только увеличивает риск полного военного поражения.

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