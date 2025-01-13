Зеленский и Макрон обсудили размещение войск других стран на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном намерения по размещению воинских подразделений на Украине, а также вовлечение в это вооруженных сил других стран.
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