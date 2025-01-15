Свидетелей обвинения закончили допрашивать по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Последней выступившей свидетельницей по делу стала бывшая жена посредника в даче взятки Допрос свидетелей со стороны обвинения завершился на суде по делу бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии