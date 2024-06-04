«Можно кастрировать». Исследовательница описала способ продлить жизнь мужчинам

Кэт Бохэннон / © Penguin Random House Бохэннон, апеллируя к исследованию, опубликованному в журнале Current Biology в 2012 году, отметила, что средняя продолжительность жизни 81 корейского евнуха, родившихся между 1556 и 1861 годами, составила 70 лет.