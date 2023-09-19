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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» сыграет с «Пари НН»

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Динамо» в гостях у «Краснодара», «Спартак» сыграет с «Пари НН»

Во вторник «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», «Спартак» – с «Пари НН». В среду «Локомотив» встретится на выезде с «Уралом», ЦСКА примет «Сочи», «Зенит» будет противостоять «Ахмату».

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