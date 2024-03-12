СМИ: Россия ответит на изъятие замороженных активов так, что это приведет к банкротству Euroclear

Россия может ответить на изъятие Еврокомиссией замороженных в ЕС активов Центробанка РФ так, что это может привести к банкротству бельгийской площадки Euroclear, который является ключевым европейским депозитарием ценных бумаг, что приведет к мировому финансовому кризису – сообщает во вторник, 12 марта, агентство Reuters.
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